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Президент Хорватии: Украина нам не союзник

10:17
  • среда
  • 21 декабря 2022

По словам политика, конфликт был неизбежен

Президент Хорватии Зоран Миланович жестко обозначил свою позицию по Украине и категорически отказался обучать киевских военных на территории республики, передает "ТВ Центр".

Выступая перед сотрудниками и курсантами национальной военной академии, он заявил, что конфликт был неизбежен. Но это американский конфликт, который ведется руками украинцев с американскими деньгами, добавил Миланович.

Президент заявил: состояние боеготовности страны катастрофическое, но, несмотря на это, вооружение требуют отдать Киеву. Хорватии не стоит полагаться ни на США, ни на Евросоюз. Миланович назвал руководство ЕС "самым бездарным в истории" и объяснил почему. 

"Украина нам не союзник. Ее насильно пытаются сделать им. Ей цинично присваивают статус страны-кандидата в ЕС. Несчастная Босния и Герцеговина должна была ждать - какое унижение. Вот что представляет собой Евросоюз в настоящее время - ноль", - отметил он.

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Зоран Миланович
Зоран Миланович
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