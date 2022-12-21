ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

CNN: Зеленский вылетел в Вашингтон

08:19
  • среда
  • 21 декабря 2022

Предполагается, что он выступит в Конгрессе США

Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Вашингтон, где планируется его выступление перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. Об этом сообщили осведомленные источники.
Зеленский съездил в Артемовск

Как отмечает телеканал CNN, Зеленский уже находится на пути в Вашингтон. Официально эту информацию не подтвердили на в Соединённых Штатах, ни на Украине.

При этом портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский в выступлении перед Конгрессом поблагодарит законотворцев за уже оказанную помощь и расскажет, почему Киеву важно сохранение и наращивание поддержки.

Если информация о поездке Зеленского подтвердится, это будет первый визит президента Украины в США с начала российской спецоперации.

США продолжают активно финансировать украинский конфликт: администрация президента обратилась к Конгрессу о предоставлении режиму Зеленского дополнительных 38 млрд долларов, несмотря на огромную сумму, которую недавно уже заложили в бюджет на 2023-й финансовый год.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.