CNN: Зеленский вылетел в Вашингтон

Предполагается, что он выступит в Конгрессе США

Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Вашингтон, где планируется его выступление перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. Об этом сообщили осведомленные источники.

Как отмечает телеканал CNN, Зеленский уже находится на пути в Вашингтон. Официально эту информацию не подтвердили на в Соединённых Штатах, ни на Украине.

При этом портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский в выступлении перед Конгрессом поблагодарит законотворцев за уже оказанную помощь и расскажет, почему Киеву важно сохранение и наращивание поддержки.

Если информация о поездке Зеленского подтвердится, это будет первый визит президента Украины в США с начала российской спецоперации.

США продолжают активно финансировать украинский конфликт: администрация президента обратилась к Конгрессу о предоставлении режиму Зеленского дополнительных 38 млрд долларов, несмотря на огромную сумму, которую недавно уже заложили в бюджет на 2023-й финансовый год.

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