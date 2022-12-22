Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Звезды советуют Львам не раздувать конфликты, а Рыбам - не тратить деньги

Овны

Ваши новые инициативы могут встретить непонимание на работе, учебе или в семье. Не торопитесь что-то менять, перед Новым годом обычно всем не до этого.

Тельцы

Венера шлет дружеский привет вашему Урану, что открывает вам путь к удовольствиям. Смотрите, не зайдите слишком далеко в смелых экспериментах перед Новым годом!

Близнецы

Что-то тайное может неожиданно стать явным, особенно если вы забудете, кому и что можно говорить. Но большой беды это не принесет, разве что посмеетесь и извлечете опыт.

Раки

Личная жизнь остается в вашем личном топе. И как раз сегодня вы получите какие-то приглашения. Будьте готовы к необычным свиданиям и сюрпризам. Вы же давно об этом мечтали.

Львы

Коллеги или начальство сегодня могут вас расстроить или не понять. Не спешите с выводами и не раздувайте конфликты – отложите этот вопрос, позже к нему вернетесь.

Девы

Студентам и преподавателям будет не до учебы – праздничное настроение уносит мысли куда-то далеко от наук. И все же не расслабляйтесь слишком, еще не время.

Весы

Вы можете обнаружить неполадки со счетами, квитанциями, налогами. Запаситесь терпением и спокойно разбирайтесь – все вызовы этого дня вам по плечу.

Скорпионы

Вас ничто не может выбить из равновесия, потому что в глубине души вы уже просто плывете по течению и ждете каникул. Отличный настрой, сегодня он спасет вас от ненужных стрессов.

Стрельцы

Луна в вашем знаке прекрасно чувствует себя, а все остальные планеты убежали вперед. Наконец-то в вашей жизни станет тихо, душевно, а в доме – комфортно и спокойно.

Козероги

Солнце попало под горячую руку Юпитера, едва войдя в ваш знак. Ничего, вы с этим справитесь. Но не спешите ссориться с начальством или преподавателем – возьмите паузу.

Водолеи

Большинство событий происходит в вашей голове или в компьютере, телефоне. Во внешней жизни – тишь да гладь. Подумайте, как уравновесить эти два берега одной реки.

Рыбы

Не стоит сегодня занимать деньги друзьям – откажитесь под любым предлогом. И вообще старайтесь особо не тратиться, до импульсивных покупок вам - рукой подать.

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