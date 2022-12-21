В Курской области продлили высокий режим террористической опасности

Регион неоднократно обстреливали со стороны Украины

Высокий (желтый) уровень террористической опасности, установленный в Курской области, продлевается еще на 15 суток. Об этом в среду, 21 декабря, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Как написал глава Курской области в своем Telegram-канале, решение о продлении высокого режима приняла антитеррористическая комиссия. Этот режим продолжает действовать в регионе с 11 апреля.

При этом с 19 октября в области действует средний уровень реагирования: в регионе усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области, усилена охрана объектов инфраструктуры и образования.

12 декабря власти Курской области опровергли информацию о якобы планах по введению военного положения в регионе и призвали доверять только официальным источникам информации. Сообщения о якобы намерении ввести военное положение в регионе — "это чушь", подчеркнула пресс-секретарь губернатора области Анастасия Гурина.

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