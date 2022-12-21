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Число случаев коронавируса в США превысило 100 миллионов

08:27
  • среда
  • 21 декабря 2022

Умерло более миллиона пациентов

В среду число случаев заражения COVID-19 в США превысило 100 миллионов, сообщили в Университете Джонса Хопкинса.
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Там суммируют данные по ковиду, поступающие как от федеральных и местных властей, так и из СМИ и открытых источников.

На 21 декабря в США зарегистрировано 100 002 695 случаев ковида. Умерли 1 088 225 пациентов.

В России, согласно данным оперативного штаба по контролю за распространением заболевания, за все время пандемии зарегистрировано 21 728 409 случаев коронавируса. Скончались 393107 человек.

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