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МИД подчеркнул соблюдение Москвой и Минском ДНЯО

08:41
  • среда
  • 21 декабря 2022

Государства соблюдают принцип нераспространения ядерного оружия

Россия и Белоруссия укрепляют свою безопасность, при этом не нарушая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом в среду, 21 декабря, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Экипажи белорусских самолетов с ядерными боезарядами пройдут подготовку в России

Представитель МИД подчеркнула в комментарии "Коммерсанту", что озвученные в ходе встречи президентов России и Белоруссии меры по обеспечению безопасности Союзного государства являются "вынужденной реакцией на целенаправленное развитие многолетней практики так называемых совместных ядерных миссий НАТО".

Захарова уточнила, что Москва и Минск пока не намерены физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами или перемещать такие боезаряды на территорию республики. Создание в Белоруссии объектов для хранения ядерных боезарядов "также не предусматривается, они по-прежнему будут сосредоточены на центральных складах в пределах территории России".

Все шаги России и Белоруссии в этой области будут увязываться с действиями стран НАТО по отношению к Союзному государству, предупредила чиновница. Она заявила, что в случае обострения соответствующих угроз Москва и Минск оставляют за собой право предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности двух государств.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что маневры, которые проходят в Белоруссии совместно с Россией, ОДКБ считает мерами стратегического сдерживания.

Этот комментарий последовал за заявлением Минобороны России о том, что российские военные, которые прибыли в Белоруссию в рамках создания региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения.

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