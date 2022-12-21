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Москвичей предупредили о потеплении почти на 10 градусов

08:59
  • среда
  • 21 декабря 2022

Скачок температуры произойдет в течение суток

Резкое потепление почти на 10 градусов прогнозируется в Москве и Подмосковье в среду, 21 декабря. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
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Метеоролог заявила, что в ближайшие дни мы будем наблюдать, как два уверенно морозных дня сменятся уверенным потеплением. Утром среды в Москве ожидается повышение температуры до минус 7-9 градусов, в течение дня показатель продолжит расти . В результате к вечеру потеплеет уже до нуля градусов.

При этом, по словам эксперта, потепление будет сопровождаться небольшими осадками, пройдет снег и мокрый снег. Сохранится гололедица, из-за которой действует "желтый" уровень погодной опасности, также возможно налипание мокрого снега на провода, сообщает ТАСС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в четверг, 22 декабря, ожидается плюсовая температура, рекордные сугробы начнут таять. Погода изменится за счет перемещения теплых воздушных масс.

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