Роскосмос построит два завода по производству спутников

Цель госкорпорации — выпускать по спутнику в день

Роскосмос собирается построить два предприятия по производству космических аппаратов. Для этого госкорпорация планирует выпустить облигации в объеме 50 млрд рублей, рассказал в среду, 21 декабря, глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Борисов отметил, что один завод будет построен в кооперации с ОАО "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнёва" – "возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции".

Еще одно предприятие может появиться в Московской области, "потому что здесь куст других предприятий", а требуется оптимизировать логистические цепочки, чтобы не пришлось возить материалы для производства через всю страну.

Средства для строительства заводов Роскосмос планирует привлекать в том числе через облигации, которые планируется размещать на российских биржевых площадках в основном среди уполномоченных банков, а также частных инвесторов, рассказал глава госкорпорации в интервью "Ведомостям".

Ранее Юрий Борисов признал, что пока Россия отстает в производстве космических аппаратов от того же Китая, однако готова перенимать опыт других стран. По его мнению, "никуда не годится", что изготовление спутника занимает полтора года. Борисов отметил, что массовое производство — это другая логистика, начиная от складских помещений и заканчивая организацией производства.

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