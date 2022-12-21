Роспотребнадзор: эпидсезон по гриппу может оказаться тяжелее обычного

Это связано с пандемией коронавируса

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России увеличивается, а нынешний эпидемиологический сезон по гриппу может оказаться тяжелее обычного. Об этом в среду, 21 декабря, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт пояснила, что после перенесенного гриппа у человека может сохраняться очень узкий специфический иммунитет к разным штаммам гриппа, который в течение нескольких лет будет частично защищать против близкородственных штаммов.

Однако за период нескольких эпидемических сезонов, которые пришлись на пандемию коронавирусной инфекции, вирусы гриппа по всей планете проявляли очень низкую активность. При этом они продолжали мутировать.

В результате заболеть гриппом рискуют все, кто не успел вовремя привиться, предупредила Пшеничная. В интервью ТАСС она призвала соблюдать меры профилактики.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в России на 50-й неделе 2022 года, с 12 по 18 декабря, сохраняется тенденция к росту суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Рост интенсивного показателя заболеваемости за неделю составил 15,8%. При этом преобладающими остаются вирусы гриппа – почти 70 %. Самым распространенным из них является вирус А(H1N1)2009 (свиной грипп), который циркулирует уже в 86 регионах России.

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