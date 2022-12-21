Белый дом раскрыл подробности визита Зеленского в Вашингтон

Байден выделит Зеленскому очередной пакет помощи

Американский Белый дом подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон. 21 декабря он встретится с президентом США Джо Байденом, переговоры пройдут в расширенном формате.

Кроме того, украинский президент встретится с "ключевыми представителями команды Байдена по нацбезопасности" и членами правительства США. После переговоров в Белом доме Зеленский отправится в Конгресс.

Как рассказал представитель администрации США на специальном брифинге для журналистов, Байден в ходе переговоров не станет подталкивать Зеленского к переговорам с Россией. По мнению Вашингтона, Москва "не демонстрирует намерений вывести войска с Украины", поэтому "в ближайшей перспективе дипломатия не позволит остановить боевые действия". Слова американского чиновника приводит агентство ТАСС.

"Президент не даст сигнал, который будет заключаться в том, чтобы оказать нажим, подтолкнуть или подвести Зеленского к какому-либо направлению. Это будет выражение солидарности и поддержки, координации и согласования для того, чтобы мы в полной мере обеспечили Украине наилучшее возможное положение в ее интересах и целях", - заверил сотрудник администрации США.

В ходе встречи Зеленский и Байден проведут стратегическую дискуссию о ходе боевых действий на Украине, американской военной помощи Киеву, антироссийских санкциях Запада, отметил чиновник Белого дома.

Как ожидается, в среду Джо Байден объявит о выделении Украине пакета военной помощи на 2 миллиарда долларов, пишет РИА Новости. Он будет включать батарею ПВО Patriot. США будут обучать украинских военных использованию системы в одной из третьих стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"