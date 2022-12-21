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Запуск европейской ракеты Vega-C с двумя спутниками закончился провалом

09:51
  • среда
  • 21 декабря 2022

Возникла проблема в работе второй ступени носителя

Стартовавшая в среду европейская ракета Vega-C не смогла вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и 6, передает "Интерфакс" со ссылкой на компанию-оператора Arianespace.
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Уточняется, что на высоте в 105 км ракета итальянского производства начала резко снижаться. Возникла техническая проблема в работе второй ступени носителя.

Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Спутники Pleiades Neo 5 и 6 способны делать снимки любой точки Земного шара в сверхвысоком разрешении до 30 см. Pleiades Neo 3 и 4 были выведены на орбиту c помощью ракет Vega в апреле и августе прошлого года.

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