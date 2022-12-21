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Стала известна цена кроссовера "Москвич 3"

10:05
  • среда
  • 21 декабря 2022

В этом году кроссовер будут продавать 11 дилерских центров

Новый российский кроссовер "Москвич 3" будет стоить от 1,97 миллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале завода "Москвич.
Собянин объявил о сроках начала продажи автомобилей "Москвич"

Автомобиль будет продаваться в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

На первом этапе продажей и обслуживанием автомобилей будут заниматься 11 дилерских центров.

"В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России. Первой моделью станет кроссовер "Москвич 3", который пополнит парки такси и каршеринга", – приводятся в сообщении слова главы "Москвича" Дмитрия Пронина.

Производство автомобилей на заводе "Москвич" началось в конце ноября. Первой моделью стал городской кроссовер "Москвич 3".

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