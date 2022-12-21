Макрон подтвердил позицию по гарантиям безопасности для России

Президент Франции считает, что такие гарантии надо дать не только Украине

Россия останется на карте мира, несмотря на конфликт на Украине, поэтому важно готовить почву для будущего мира. Об этом во вторник, 20 декабря, рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Политик подчеркнул, что не изменил свое мнение относительно необходимости предоставления гарантий безопасности России, несмотря на критику со стороны ряда других западных стран.

По мнению Макрона, отвергая идею гарантий для России, "люди, которые отказываются готовиться и работать над этим, предлагают полномасштабную войну. Это затронет весь континент".

При этом президент Франции подчеркнул, что его страна категорически против дальнейшей эскалации и вовлечения в конфликт на Украине, сообщает ТАСС.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. Политик напомнил о словах российского лидера Владимира Путина о том, что НАТО приближается к рубежам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать.

Однако верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что необходимо в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины и только потом для России.

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