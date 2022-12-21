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Украинские солдаты все чаще самовольно покидают позиции

11:36
  • среда
  • 21 декабря 2022

Они находятся под постоянным огнем

Этой ночью ВСУ снова обстреляли Донецк. По городу бьют снарядами натовского калибра. Повреждены шесть домов, церковь и линии электропередачи. Под огнем и Горловка. В результате атаки пострадала мирная жительница. Населенный пункт частично обесточен. В ответ наши войска уничтожают позиции противника. Удары по скоплениям техники и живой силы наносят при помощи систем "Солнцепек".

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Штаб передает координаты: беспилотники обнаружили скопление колесной и гусеничной техники врага. Командир боевой машины дает команду к выезду. Артиллеристы молниеносно развертывают реактивную установку: на счету каждая секунда.

Разведка подтверждает: уничтожена техника и скопление живой силы националистов. Выполнив задачу, расчет стремительно покидает позицию, чтобы уйти от возможного ответного огня. 

А это уже кадры боевой работы самоходных установок "Акация". Выбор средств поражения здесь напрямую зависит от характера цели. Чаще всего применяют осколочные и фугасные снаряды. Но если в прицел попадает бронированная техника противника, подойдут кумулятивные и бронебойные боеприпасы.

Наступающие подразделения российской армии поддерживают расчеты огнеметной системы "Солнцепек". Боевая машина скрытно выдвигается на позицию и наносит удары 220-миллиметровыми боеприпасами по вражеским целям. На этот раз задача - уничтожить укреппозиции и живую силу противника.

Боевая авиация, в свою очередь, прикрывает наших бойцов с воздуха. Кроме того, летчики помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов, которые обстреливают минометы и артиллерия ВСУ. Так, этой ночью силы противника нанесли очередной удар по Донецку. Несколько жилых домов и церковь получили серьезные повреждения, оборвана линия электропередачи. Кроме того, с самого утра артиллерия ВСУ ведет массированный обстрел Горловки из крупнокалиберных орудий. В результате одна из местных жительниц получила серьезное ранение.

Российские военные отвечают. Находящиеся под постоянным огнем украинские солдаты все чаще самовольно покидают позиции, сообщает разведка.

Поддерживать боевой дух наших военных помогают в том числе посылки с родины. В этой - специальное оборудование, имущество для полевых лагерей и зимняя одежда. А это уже гуманитарная помощь. Как раз к зиме пришли генераторы, буржуйки и спальное белье. Но еще сильнее наших военных согревают теплые пожелания и рисунки, выполненные детьми.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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