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Источник рассказал о подготовке Вашингтона к объявлению России агрессором

10:41
  • среда
  • 21 декабря 2022

Признавать Россию спонсором терроризма в США отказались

Конгресс США вместе с Белым домом активно работают над законопроектом, который позволит присвоить России статус "государства-агрессора". Об этом во вторник, 20 декабря, рассказали осведомленные источники.
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Как пишет The Hill, термина "государство-агрессор" в американском законодательстве нет, что затрудняет работу над документом. Предполагается, что право присваивать другим странам такой статус получит президент США, если эти страны будут вовлечены "в акт агрессии против Украины".

При этом к отдельным лицам, которых американские власти сочтут причастными к таким действиям, законопроект разрешит применять санкции.

Источники отмечают, что это компромиссное решение между отказом властей США признать Россию спонсором терроризма, чтобы избежать эскалации конфликта с Москвой, и требованиями украинских властей предпринять юридические шаги в этом направлении.

23 ноября депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой Россия названа "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма". Согласны с этим не все парламентарии. Евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что резолюция только подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта.

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