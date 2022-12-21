"Сигнал Кремлю": зачем Зеленский прилетел в Вашингтон

США передадут Украине системы ПВО Patriot

Неожиданный визит украинского президента в Вашингтон в США не держали в особом секрете. Накануне информацию стали распространять американские СМИ, анонсируя обращение Зеленского к обеим палатам Конгресса и встречу с Джо Байденом.

"Президент Байден пригласил президента Украины Зеленского посетить Вашингтон, чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Соединенных Штатов Украине. Президент Байден объявит о новом существенном пакете помощи в сфере безопасности", - сообщили в пресс-службе Белого дома.

Речь о почти 2 миллиардах долларов и поставках систем ПВО Patriot. Также на встрече президенты планируют обсудить стратегическую ситуацию на поле боя и санкции. В Белом доме уже заявили - это сигнал Кремлю о том, что помощь Киеву будет продолжаться столько, сколько потребуется. И принуждать к мирным переговорам Зеленского никто не будет.

Хотя все больше европейцев - уже 82% - считают: надо заставить Москву и Киев пойти навстречу, чтобы положить конец войне. Таковы результаты опроса, проведенного будапештским исследовательским центром во всех 27 государствах ЕС. Об этом неустанно говорит и президент Франции, рассуждая о гарантиях безопасности для обеих сторон: "В первую очередь - гарантии Украине, ее территориальной целостности и безопасности. Но мы должны предоставить гарантии и России как стороне договора о перемирии. Люди, которые отказываются готовиться к переговорам, провоцируют полномасштабную войну на европейском континенте".

Пытаясь усидеть сразу на двух стульях, Макрон тем не менее передает Украине новую партию самоходных артиллерийских установок с боеприпасами. Британия, в свою очередь, выделила генераторы и зимнюю амуницию ВСУ, хотя сами англичане едва справляются с энергетическим кризисом и инфляцией. Лондон охвачен общенациональной забастовкой медсестер, железнодорожников и почтальонов, к которым сегодня присоединяются и сотрудники скорой помощи. Власти предупреждают, что медики будут реагировать только на экстренные вызовы, то есть приедут лишь к тем, кто при смерти.

Экономический кризис в странах Европы еще усилится, говорят эксперты. И виной тому - самоубийственная политика их лидеров, которые принимают антироссийские санкции, не задумываясь о последствиях. Вот и американские компании, поставляющие СПГ, насторожили новости о потолке цен на газ, который накануне согласовала Еврокомиссия.

"Ограничение затруднит импортерам повышение ставок для обеспечения поставок сжиженного природного газа. Промышленность предупредила, что грузы СПГ выгоднее для Азии, если цены там будут выше, чем предельные значения в Европе", - пишет Bloomberg.

Впрочем, и сам потолок в дырах, сообщает немецкий Spiegel. В документе - большое количество способов обхода ограничений. Кроме того, есть целый ряд условий, при которых их действие будет и вовсе приостановлено.

"Многие крышки кастрюль имеют небольшое отверстие, чтобы пар выходил во время приготовления. Это защищает от избыточного давления. С пределом цен на газ, о котором министры энергетики ЕС договорились после максимальной драмы переговоров, все обстоит иначе. В нем так много дырок, что можно подумать, что это сито", - сказано в материале.

Получается, весь каламбур с законом об ограничении цен, подытоживает издание, это лишь попытка сохранить лицо.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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