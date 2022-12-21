Приморье накрыл снежный циклон

В школах Владивостока отменили занятия

Снежный циклон накрыл Приморье. Задержаны авиарейсы, перебои в движении междугородних автобусов. В школах Владивостока отменили занятия, а на предприятиях сокращен рабочий день. В крае объявлено штормовое предупреждение. Осадки, по прогнозам, будут только усиливаться.

Китайский циклон принес во Владивосток снегопад. Крупные хлопья уже засыпали город. Но самые интенсивные осадки, по прогнозам синоптиков, еще впереди.

Снегопад усилится в вечернее время. В связи с этим жителям рекомендовали как можно раньше закончить рабочий день и вернуться домой. А автомобилистам - по возможности не выезжать в город, чтобы не мешать работе дорожной техники.

В городе введен режим повышенной готовности. Дороги с опасными спусками закрыты для движения. Трассы чистят более 180 спецмашин. Ведется обработка противогололедными материалами.

В школах с утра объявили о свободном посещении, но после усиления снегопада и вовсе отменили занятия. Тем не менее те, кто уже пришел на учебу, остается в классах под контролем педагогов.

В международном аэропорту "Владивосток" задерживают рейсы. Отменены 15 междугородних автобусных маршрутов. Пока не наладится погода, в город запрещен въезд большегрузам.

Осадки сейчас идут практически по всему Приморью. Самый мощный удар придется на Ольгинской район. На побережье снегопад будет сопровождаться штормовым ветром. Синоптики прогнозируют, что в крае выпадет около двух месячных нормы осадков, в некоторых районах - все четыре нормы. Высота снежного покрова может составлять более метра. Погода наладится в крае только к выходным.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

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