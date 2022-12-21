Празднование победы на ЧМ в Буэнос-Айресе завершилось гибелью болельщика

Из-за плотной толпы автобус со сборной так и не смог добраться до центра города

Один человек погиб, десятки пострадали и многие задержаны в Буэнос-Айресе. Массовыми беспорядками в столице Аргентины завершилось грандиозное шествие, которое устроили в честь приезда домой национальной сборной. Отметить победу на чемпионате мира по футболу на улицы вышли до пяти миллионов человек. Но праздник пришлось прервать, а самих героев торжества - эвакуировать вертолетом.

Горы мусора, хаотичные группы болельщиков, звуки взрывов, стройные шеренги полиции. Ночь на среду в аргентинской столице снова прошла в беспорядках. Футбольные фанаты, разгоряченные встречей своей победоносной сборной, не сразу смогли разойтись по домам. Самые буйные начали завязывать потасовки, провоцировать стражей порядка, а то и просто громить и грабить магазины и учреждения. На этих кадрах люди выносят из отделения банка технику и другие ценные вещи. Остановить мародерство и успокоить сограждан полиции удается не сразу. Но от применения водометов и слезоточивого газа на этот раз предпочли воздержаться.

Большинство травм и несчастных случаев - результат дневного праздника, почти невиданного по своим масштабам. До пяти миллионов человек вышли на улицы Буэнос-Айреса лично поприветствовать национальных героев - футболистов, одержавших победу на мундиале. Прежде всего - капитана Лионеля Месси, который, судя по фотографиям в своих соцсетях, даже спит в обнимку с чемпионским кубком.

"Это безумие, это невероятный момент, это лучшее, что может быть в жизни! Столько счастливых людей - все обнимаются, целуются, держатся за руки. Мы все сегодня едины, мы все видели, как боролись наши ребята. Они объединили нашу страну", - говорит один из болельщиков.

Из-за плотной толпы автобус со сборной так и не смог добраться до центра города - спортсменов эвакуировали на вертолетах. Но еще перед этим двое болельщиков решились на дерзкий поступок - спрыгнуть с моста прямо в объятия своих кумиров. Но попытка оказалась неудачной.

Радость фанатов оказалась настолько чрезмерной, что нынешнюю ночь как минимум 16 человек провели в больницах и травмпунктах. Один пациент скончался - он неудачно прыгнул с крыши. Таким вот оказался в Аргентине объявленный властями национальный выходной.

Кирилл Парменов, Анна Александрова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"