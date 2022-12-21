В Москве организовали экскурсии для детей и родственников военнослужащих

Гиды рассказали гостям об истории и культуре города

Экскурсии для детей и родственников военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса, организовали в Москве, передает "ТВ Центр".

В предновогоднюю столицу пригласили семьи из разных регионов страны. Гости уже посетили Музей Москвы, расположенный в зданиях провиантских складов.

Гиды рассказали об истории и культуре города, познакомили с обширной экспозицией, которая включает в себя сотни тысяч уникальных археологических артефактов.

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