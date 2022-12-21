В Удмуртии местные жители спасли птенца лебедя

Его заметили на замерзшем водоеме в полном одиночестве

Дмитрий Владимирович Протопов - человек серьезный, работает в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии. Но о спасенном лебеденке говорит как о собственном ребенке. Сразу видно - гордится.

В момент взвешивания даже сам птенец, а ему всего-то полгода от роду, удивляется. Почти семь килограммов птичьего счастья. Видимо, родители хорошо кормили. Да и с воспитанием все в порядке - ведет себя тихо, интеллигентно. Будто знает: теперь этот зоопарк - его дом. А эти люди - семья. Как и те, что его спасли от неминуемой смерти на полностью замерзшем водоеме.

"Открытой воды уже не оставалось, доступа к корму у него тоже не было. То есть он просто мог умереть от голода. Его могли и лисицы, и собаки загрызть", - объясняет Дмитрий.

Местные жители действовали быстро - позвонили на горячую линию, вызвали специалистов. А вскоре стало понятно, почему уже довольно крупный птенец не улетел с родителями в теплые края. Оказывается, у этой обладающей королевской статью птицы идеальны глаза, лапы, хвост. Все, кроме левого крыла.

"У него уже с самого рождения вывернуты сухожилия все. Нарушен обмен веществ, нарушен кровоток. Из-за этого у него все связки, все перья вывернуты наружу. И когда при полете он хочет расправить крылья, он не может до конца расправить крыло, потому что тут все сжато", - говорит Вера Ломаева, заведующая отделом орнитологии зоопарка Удмуртии.

Увы, но эта патология - не редкость, она может передаваться на генетическом уровне. Название, правда, у нее красивое - "Ангельские крылья". В этом же зоопарке живут еще два юных найденыша с таким же дефектом.

Услышав слово "карантин", новый жилец заволновался. Специальный бокс явно пришелся не по вкусу. Ни тебе красивых врачей, ни весов с мигающими цифрами. Но в одиночестве найденыш не останется. Впереди - медосмотры, адаптация и знакомство с местной лебединой стаей. В которой, кстати, это уже 14-ая спасенная птица. А весной, как потеплеет, а он сам - побелеет, обещают взять анализ ДНК и определить наконец-то пол. Выберут красивое имя и выпустят к посетителям зоопарка. Чтобы любовались и помнили: с лебединой песни порой все хорошее только начинается.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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