Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Вани Шовина

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение шестилетнего Вани Шовина. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Он уже прошел химиотерапию, но добиться необходимых результатов врачи не смогли. Спасти Ваню может только трансплантация костного мозга. Но перед операцией требуется пройти курс дорогостоящей терапии за почти 2 миллиона рублей. И теперь благодаря вам у семьи есть деньги. Вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

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