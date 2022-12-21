The Guardian: НАТО ждет расплата за помощь Украине

Запасы расходуются быстрее, чем пополняются

Военная помощь стран НАТО Украине может существенно подорвать позиции альянса в мире.

Такое мнение в статье для The Guardian выразил старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Королевском институте объединенных служб (RUSI) Джек Уотлинг.

По его мнению, передача Украине системы противовоздушной обороны Patriot ослабит позиции Запада перед Китаем.

"Запасы этих систем сильно ограничены. У США их значительно меньше, чем необходимо для защиты своих сил в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в публикации (цитата по РИА Новости).

Кроме того, украинская армия быстро истощает запасы НАТО по части боеприпасов и артиллерийских стволов.

"Важно, чтобы украинцы понимали, что они не могут бесконечно расходовать запас этих боеприпасов и, соответственно, били только по приоритетным целям", - заключил Уотлинг.

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