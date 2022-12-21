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Politico: Зеленский попросит у Байдена ракеты ATACMS и ударные дроны

10:59
  • среда
  • 21 декабря 2022

Президент Украины отправился в США

Власти Украины во время переговоров с президентом США Джо Байденом собираются просить о поставках ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров и разведывательно-ударных беспилотников Grey Eagle и Reaper. Об этом рассказали информированные источники.
Запад столкнулся с острой нехваткой вооружения

Как пишет в среду, 21 декабря, Politico, американская сторона не склонна удовлетворить запрос Киева на поставки указанных ракет из опасений дальнейшей эскалации конфликта с Россией.

Белый дом категорически отказывается передавать Украине ATACMS потому, что издержки в случае согласия будут слишком высоки: передача ракет большой дальности Киеву может "спровоцировать Россию на использование еще более смертоносного оружия на Украине".

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что продолжающиеся поставки Украине американского оружия и планы поставок баллистических ракет ATACMS грозят вовлечением Вашингтона в военный конфликт с Москвой.

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