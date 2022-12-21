ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев передал лидеру Китая послание от Путина

11:19
  • среда
  • 21 декабря 2022

Зампред Совбеза встретился с Си Цзиньпином

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Планы на много лет вперед": как развиваются отношения России и Китая

Как рассказал российский политик в своем Telegram-канале, стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в рамках стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая экономику, промышленную кооперацию и многое другое.

Также темами для обсуждения стали международные вопросы, включая конфликт на Украине.

По оценке Медведева, "эти переговоры были весьма полезными". Зампред Совбеза передал Си Цзиньпину послание от российского лидера Владимира Путина, рассказали в секретариате Медведева.

Ранее американские СМИ отметили, что лидер Китая Си Цзиньпин поручил правительству наладить более тесные экономические связи с Москвой — это можно назвать поворотным в двусторонних отношениях России и Китая, что вызывает тревогу на Западе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.