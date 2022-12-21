Медведев передал лидеру Китая послание от Путина

Зампред Совбеза встретился с Си Цзиньпином

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как рассказал российский политик в своем Telegram-канале, стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в рамках стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая экономику, промышленную кооперацию и многое другое.

Также темами для обсуждения стали международные вопросы, включая конфликт на Украине.

По оценке Медведева, "эти переговоры были весьма полезными". Зампред Совбеза передал Си Цзиньпину послание от российского лидера Владимира Путина, рассказали в секретариате Медведева.

Ранее американские СМИ отметили, что лидер Китая Си Цзиньпин поручил правительству наладить более тесные экономические связи с Москвой — это можно назвать поворотным в двусторонних отношениях России и Китая, что вызывает тревогу на Западе.

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