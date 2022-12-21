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Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсии

11:28
  • среда
  • 21 декабря 2022

Документ принят в условиях СВО

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии.

Речь идет наказании за создание диверсионного сообщества в России, обучение и содействие диверсиям, а также за их финансирование и пропаганду.

"Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов - принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны", - сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Теперь в Уголовном кодексе появятся три новые статьи. По всем ним максимальным наказанием будет пожизненный срок. "Нижняя планка" наказания предусматривает 15 лет для организаторов диверсионного сообщества, 8 лет – за склонение к диверсии, 10 лет – за пособничество.

Предусматривается также освобождение от уголовной ответственности, если лицо своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления. Кроме того, возможно освобождение от уголовной ответственности лица, добровольно прекратившего участие в диверсионном сообществе и сообщившего о его существовании.

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