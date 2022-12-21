В России с коронавирусом госпитализирован 1341 человек

Скончались 59 пациентов

За сутки в России госпитализирован 1341 заболевший коронавирусом. Об этом в среду, 21 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 7442 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 8359 человек, скончались 59 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1929 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 196. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 1157 человек, в Московской области – 134.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 21735851 случай заболевания, зарегистрировано 393166 летальных исходов.

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