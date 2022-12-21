WP: расследование не нашло доказательств причастности России к ЧП на "Северных потоках"

В сентябре в системе газопроводов произошли взрывы

Доказательств причастности России к диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" по результатам нескольких месяцев расследования нет. Об этом в среду, 21 декабря, рассказали информированные источники.

Как пишет The Washington Post, аналогичное мнение высказали 23 представителя дипломатических ведомств и разведывательных служб стран Запада, которые участвуют в расследовании.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – упало давление. Позже выяснилось, что трубопроводы повреждены. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма.

В ноябре прокуратура Швеции, которая также ведет расследование, подтвердила факт диверсии и рассказала, что были обнаружены следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов.

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