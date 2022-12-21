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Осенняя погода вернется в Москву в выходные

12:01
  • среда
  • 21 декабря 2022

Температура поднимется до трех градусов тепла

В выходные 24 и 25 декабря в Москве ожидается не свойственная для конца декабря погода. Об этом в среду, 21 декабря, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
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Метеоролог уточнила, что в субботу и воскресенье будет преобладать облачная погода, осадки — от небольших до умеренных в виде дождя и мокрого снега.

Температура в течение суток все выходные практически будет одинаковой. В ночные часы показатель будет варьироваться от минус трех до плюс двух градусов, в дневные — от минус двух до плюс трех градусов.

Температура будет выше климатической нормы на шесть-семь градусов, цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что резкое потепление почти на 10 градусов прогнозируется в Москве и Подмосковье в среду, 21 декабря. Метеоролог отметила, что утром среды в Москве ожидается повышение температуры до минус 7-9 градусов, в течение дня показатель продолжит расти . В результате к вечеру потеплеет уже до нуля градусов.

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