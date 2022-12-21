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Матвиенко высказалась о второй волне мобилизации

12:18
  • среда
  • 21 декабря 2022

Против России идет информационная война

Никакой необходимости проводить России новую волну мобилизации нет.

Об этом в среду, 21 декабря, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года. По ее словам, эта тема ни разу не обсуждалась на заседаниях Совета безопасности России.

"Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне - эта тема ни разу не поднималась, ее вообще нет сегодня в повестке", - подчеркнула Матвиенко.

Вся распространяемая информация о якобы второй волне мобилизации – это слухи и фейки, используемые как инструмент информационной войны против России.

"Мы знаем, откуда, где эти фейки на Украине фабрикуются, по каким сетям они разгоняются. Первая их задача - внести раздор в российское общество, а вторая задача - прикрыть, хоть как-то объяснить готовящуюся уже восьмую или девятую волну мобилизации на Украине", - объяснила Матвиенко.

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