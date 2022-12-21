Матвиенко назвала условия для переговоров по Украине

Москва неоднократно подчеркивала готовность возобновить переговорный процесс

Россия допускает переговоры по Украине только при признании текущих реалий. Об этом в среду, 21 декабря, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик подчеркнула, что не видит предпосылок для переговоров с Украиной в ближайшее время — "говорить не с кем и не о чем", хотя российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса.

О каких-либо предварительных условиях для возобновления переговоров не может быть и речи, отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда также выразила уверенность в том, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США не будет обсуждаться возможность переговоров с Россией, сообщает ТАСС.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский предложил "формулу мира", переговоры с Россией в которой — последний пункт, а призывы некоторых западных государств к переговорам смешны.

При этом украинские власти требуют возврата якобы оккупированных Россией территорий, под которыми Киев подразумевает новые российские регионы и Крым.

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