Матвиенко отказалась считать закон об удаленке ущемление прав уехавших россиян

Закон призван "обеспечить коммерческую и информационную безопасность"

Закон об ограничении удаленной работы для ряда категорий работников не влечет никакого ущемления прав. Такое заявление в среду, 21 декабря, сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик отметила, что в последнее время появляется много сообщений о том, что "таким образом власть хочет наказать тех, кто уехал, покинул Россию в такой сложный ответственный период". Однако Матвиенко подчеркнула, что "идея такого закона не про это — это точно".

По словам спикера Совфеда, закон позволяет правительству России определить перечень тех профессий, представителям которых по трудовому законодательству не будет позволено заключать трудовые договора на работу по удаленке для налоговых нерезидентов, проживающих за границей более шести месяцев.

Задача закона, по словам Матвиенко, заключается в том, чтобы "обеспечить коммерческую и информационную безопасность" России, сообщает РИА Новости.

Ранее глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас заявил, что депутаты разрабатывают законопроект, который введет ограничения на удаленную работу для уехавших россиян.

При этом глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что преждевременно ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу для уехавших из России IT-специалистов.

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