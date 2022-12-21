ВС России заняли новые рубежи на донецком направлении

Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен на краснолиманском направлении

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду, что шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен на краснолиманском направлении.

Также стало известно, что российские войска заняли новые господствующие высоты и рубежи на донецком направлении, уничтожено более 80 военных ВСУ.

Поражены нефтехранилище около Андреевки в Харьковской области, до 60 украинских военных на купянском направлении, на южнодонецком направлении артиллерия поразила живую силу и технику подразделений мехбригады ВСУ и бригады теробороны.

Кроме того, ВС России уничтожили в ДНР три артиллерийские системы М-777 производства США, истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-25 ВСУ в ДНР.

При этом российские войска уничтожили в Харьковской и Запорожской областях два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

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