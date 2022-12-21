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Собянин присвоил статус якорного резидента технопарка "Мосгормаш" компании "АИР Магистраль"

12:41
  • среда
  • 21 декабря 2022

Компания получит налоговые льготы

Производитель дорожных знаков, компания "АИР Магистраль" получит статус якорного резидента технопарка "Мосгормаш", а также право на налоговые льготы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этой компании будет снижена с 17% до 13,5%. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Компания "АИР Магистраль" создана в 2015 году. Занимается разработкой инновационных решений для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении строительных работ.

В числе заказчиков — АО "Мосводоканал", ГБУ "Автомобильные дороги", ГБУ "Москоллектор", Центр организации дорожного движения Правительства Москвы и другие профильные организации.

Только за 2021 год в Москве было установлено более 43 тысяч дорожных знаков, произведенных компанией "АИР Магистраль".

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Компания "АИР Магистраль"
Компания "АИР Магистраль"
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