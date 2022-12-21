Кремль: послания Федеральному собранию в этом году не будет

Мероприятие перенесено на 2023-й

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил во время общения с журналистами в среду, что Владимир Путин до Нового года не огласит послание Федеральному собранию, это произойдет в следующем году.

Как при этом уточнил кремлевский спикер, выступление главы государства на заседании коллегии Минобороны 21 декабря будет важным и достаточно объемным.

Ранее СМИ сообщали, что Кремль назначил оглашение послания президента к Федеральному собранию на 27 декабря.

На прошлой неделе Путин посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в специальной военной операции. Президент заслушал доклады командующих каждого направления СВО.

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