В Кремле отказались уточнить месторасположение штаба, который посетил Путин

Президент был там в пятницу, 16 декабря

В Кремле отказались уточнить местоположение объединенного штаба родов войск, который посетил на днях президент России Владимир Путин.

Об этом в среду, 21 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На брифинге его попросили подтвердить или опровергнуть информацию о том, что этот штаб находится в Ростове-на-Дону.

"Мы, как вы обратили внимание, месторасположение этого штаба не указывали, не имеем право этого делать. Поэтому вы знаете, что он был в штабе, но где он находится, мы не говорим", - сказал Песков.

16 декабря Путин побывал в объединенном штабе войск, которые задействованы в СВО. Глава государства ознакомился с работой штаба, а также выслушал доклады командующих.

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