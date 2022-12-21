Кремль усомнился в изменении позиции Зеленского после визита в США

Украинский президент встретится с Джо Байденом

Позиция президента Украины Владимира Зеленского вряд ли станет более конструктивной после поездки в США. Такое мнение в среду, 21 декабря, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, ожидает ли Кремль изменения риторики сторон в более позитивном ключе, официальный представитель президента ответил отрицательно.

Песков также предупредил, что продолжающиеся поставки оружия Киеву с Запада, в том числе из США, ведут лишь к усугублению конфликта, что, "собственно, не сулит ничего хорошего Украине", сообщает РИА Новости.

Ранее Белый дом подтвердил, что 21 декабря президента Украины Владимира Зеленского ждут в Вашингтоне, где он встретится с президентом США Джо Байденом, переговоры пройдут в расширенном формате. После переговоров в Белом доме Зеленский отправится в Конгресс. При этом представитель администрации США заверил, что Байден не станет подталкивать Зеленского к переговорам с Россией.

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