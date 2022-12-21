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Путин не станет тестировать новый "Москвич 3"

13:17
  • среда
  • 21 декабря 2022

При этом Кремль поприветствовал выпуск автомобиля

Президент России Владимир Путин пока не планирует лично тестировать новый российский кроссовер "Москвич 3". Об этом в среду, 21 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля назвал безусловно отрадным тот факт, что "в такие сжатые сроки было запущено производство" автомобиля.

Песков отметил определенный дефицит легковых машин на российском рынке "по понятным причинам", а также поприветствовал уверенные шаги в сторону того, чтобы сократить этот дефицит, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что новый городской кроссовер "Москвич 3" российского производства будет стоить от 1,97 млн рублей. Автомобиль будет продаваться в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. На первом этапе продажей и обслуживанием автомобилей будут заниматься 11 дилерских центров.

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