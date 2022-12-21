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Путин не собирается звонить Макрону по случаю его 45-летия

13:13
  • среда
  • 21 декабря 2022

Про поздравительную телеграмму представитель Кремля пообещал уточнить

Владимир Путин не планирует звонить Эммануэлю Макрону по случаю его дня рождения. В среду, 21 декабря, президенту Франции исполнилось 45 лет.

"Нет, сегодня нет в планах президента телефонного разговора с Макроном", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Он также не знает, будет ли Путин направлять Макрону поздравительную телеграмму.

После начала специальной военной операции Эммануэль Макрон настолько часто звонил Владимиру Путину, что в социальных сетях появились шутки и мемы на эту тему. В последнее время контактов лидеров двух стран не было.

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