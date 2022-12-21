Строительство, медицина, транспорт: главное из отчета Собянина в Мосгордуме

Городской бюджет выдержал удар санкциями

Прошедший год оказался для Москвы по-настоящему непростым, подчеркивает мэр города Сергей Собянин в ходе отчета перед Мосгордумой. Испытание коронавирусной инфекцией столица преодолела достойно. Впрочем, сейчас вся страна сталкивается с куда более сложной ситуацией: вынуждена бороться за безопасность и суверенитет. И город не мог остаться в стороне.

"Москва и москвичи оказывают постоянную искреннюю помощь в решении бытовых вопросов военнослужащим, в обеспечении необходимыми вещами и снаряжением. Москвичи передали гражданам пострадавших районов и военнослужащим более тысячи тонн гуманитарной помощи. Правительство Москвы взяло под особую защиту семьи мобилизованных москвичей, обеспечивая их адресной и финансовой помощью, упростили получение всех городских льгот, помогаем с устройством в детские сады, школы, учреждения социального обслуживая, с поиском новой работы", - указал градоначальник.

Страна оказалась в условиях беспрецедентной санкционной войны. Но ниши, которые иностранные бренды освободили, стали быстро заполняться отечественными предпринимателями. Всего полгода потребовалось для восстановления работы завода "Москвич", который предыдущие собственники по факту бросили на произвол судьбы вместе со всеми сотрудниками.

"Мы не только запустим массовое сборочное производство, в ближайшие годы этот завод станет ядром мощного кластера отечественно электромобилестроения, объединяющего производителей легковых и грузовых электромобилей, электробусов, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций. Значительно более активно стала развиваться фармацевтика. В Москве создается один из крупнейших в стране фармкластеров, строятся новые современные заводы по производству важнейших и жизненно необходимых лекарств и препаратов", - подчеркнул мэр.

Выдержал удар и городской бюджет. По словам Собянина, все действующие обязательства и планы по развитию города будут профинансированы в полном объеме. В 2023 году сохранится социальная направленность.

"С 1 января проведем индексацию социальных выплат и доплат к пенсиям москвичей, продолжим активную работу по развитию программ "Московского долголетия", адресной поддержки, социального ухода, паллиативной помощи и многих других. Одним из приоритетов остается задача переселение москвичей из ветхого жилья - программа Реновации. В новых домах уже отпраздновали новоселье и находятся в процессе переезда 100 тысяч жителей пятиэтажек. Задача ближайших лет после постройки первых стартовых домов - выйти на более масштабные объемы", - сказал мэр.

С начала года в городе возвели 12 миллионов квадратных метров недвижимости. В ближайшие два года для переселения граждан будет построено вдвое больше жилья, чем за предыдущее время. Параллельно реализуется ещё одна программа: перестройка бывших промзон и создание на их месте рабочих пространств. По сути, предстоит реорганизовать 25% исторической территории города.

Еще одна важная задача на 2023-й - модернизация столичного транспорта.

"Главным событием года будет завершение гигантской, самой большой стройки за всю историю мирового метростроения - Большой кольцевой линии. 70 км основного хода под землей, под действующим городом, 31 станция, 55 пересадок, миллионы пассажиров смогут быстрее добираться по своим делам", - добавил Собянин.

В 2023-м будут закончены еще два мегапроекта - МЦД-3 и МЦД-4. Запланировано и завершение основных работ по созданию нового дорожного каркаса. По сути - в столице появится четвертое транспортное кольцо.

Александра Сергомасова, Александр СоловОв, Александр Званцев, "ТВ Центр"

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