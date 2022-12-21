Жители поселка Загорянский вынуждены жить среди нечистот

Неделю назад на одной из улиц прорвало канализационный коллектор

Эти незамерзающие запруды среди сугробов - не ландшафтный дизайн, а последствия прорыва канализации. Нечистоты, от которых идут зловонные испарения, разлились по дворам поселка Загорянский под Щелковом. Чтобы попасть в дома, жителям приходится проявлять изобретательность.

Загорянский - опасная зона уже неделю. По словам жителей, аварийная служба к их домам за это время приехала всего один раз - откачали разлив, но скоро дворы и подвалы снова превратились в зловонные заводи. Канализационный коллапс случился неподалеку от железнодорожных путей: когда на улице была плюсовая температура, верхний свод коллектора не выдержал - талая вода размыла его верхний свод. В результате - разрушение 12-метрового участка.

"Коллектор из Королева и Мытищ, у нас здесь проходящий рядом, он заблокирован. И все нечистоты теперь выходят. Нам говорят, что КПД этого всего - 7000 кубометров фекалий в час. И это не прекращается", - говорит местный житель.

Все это неслось по трубе из Королева в Щелково. И чтобы не отключать почти 200-тысячный город, коммунальщики откачивают насосами воды и делают насыпи, пытаясь изолировать нечистоты на одном участке. И тут же - сваривают новый участок трубы. Авария настолько серьезная, что устранить ее не могут уже неделю.

Как говорят местные власти, демонтаж и монтаж новой трубы в ночное время займет пару дней. Немаловажный момент - разлив произошел очень близко к железнодорожным путям. И жители переживают, что если нечистоты уже размыли коллектор, то и для рельсов они представляют угрозу. На другом участке, рядом со станцией Соколовская, канализация также разлилась по дворам, подвалам и даже первым этажам.

В Загорянском вода не уходит, так как поселок - в низине. И к канализационному коллапсу добавился еще один - транспортный. Из-за того что перекрыта улица Калинина, вдоль которой идет ремонт, узкие поселковые улицы стали альтернативными маршрутами. Рядом - железнодорожный переезд. И авария увеличила время в пробке на этом участке.

И пока авария не устранена, жителям приходится лишний раз не пользоваться личным транспортом и откладывать свои дела вроде визитов к врачу или поездок на рынок.

Александра Панина, Александр Ивановский, Николай Мурашов, Филипп Швырев, "ТВ Центр"

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