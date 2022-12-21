В добрые руки: как в Москве устраивают судьбы бездомных животных

Истории у них - одна другой драматичнее

В Москве добровольцы устраивают судьбы брошенных кошек. В прямом смысле слова. Не только кормят их, но и привозят на выставки, где у животных есть шанс встретить действительно родную и преданную душу. Пока снимался наш следующий сюжет, новых хозяев нашли сразу восемь кошек. Каждая - со своим характером и подчас очень драматичной судьбой.

Здесь у каждого есть право голоса и шанс на счастливую жизнь. Без потрясений, холода и голода. Неважно, полосатый ты или лохматый - помогают всем.

"Это не приют. Это простые люди, горожане, которые спасли животных с улицы. Вылечили их. И сегодня они здесь - пришли искать новые дома", - отметила Светлана Дунаевская, администратор фонда защиты городских животных и руководитель проекта "Накорми".

Участники проекта не только закупают корм для бездомных животных, но и устраивают личные судьбы. Истории у подопечных - одна другой драматичнее. Собаку Филю в младенческом возрасте покусали взрослые агрессивные псы. А потом сбили равнодушные люди на большом автомобиле. О новом доме мечтает и трогательная четырехмесячная Спарта. Сидит, молчит, вглядывается в лица.

"Нашли на заправке, которая рядом с жилым комплексом, девять щенков. Всех как-то удалось постепенно пристроить. А вот, к сожалению, Спарточка осталась у нас одна", - говорит волонтер.

Здесь ждут своих добрых хозяев и авиакотики. Те самые, которых год назад спасали на территории готовившегося к сносу завода "Миг". Причем делали это всеми доступными способами, включая котоловки. С тех пор неравнодушным людям удалось спасти и пристроить очень многих.

"За этот год мы вывезли 188 котов. И 63 котика до сих пор нуждаются в том, чтобы мы нашли им дом. А некоторые коты у нас очень широко по России и по зарубежью разъехались", - рассказала Светлана Рябова, руководитель проекта "Коты МИГ".

Среди тех, кто готов поехать хоть на край Земли, лишь бы найти родную душу - две уравновешенные красавицы.

"Эту кошечку зовут Ася - Аскорбинка. Она была спасена в декабре прошлого года. То есть практически год назад с завода МИГ, одной из первых. А эту кошечку зовут Валенсия, Валечка. Она была спасена с завода уже весной, в марте. Все они друг с другом родственники", - говорит Александра Колюцкая, сокуратор авиакотов.

Родственные связи здесь, увы, не действуют так же четко, как в мире людей. Зато на выставке - самые короткие и точные которезюме. Как у Одри, спасенной пару месяцев назад на заводе в Подмосковье.

А вот такие моменты дорогого стоят - вместе с Нафаней обрел свой дом и харизматичный Люсьен. Роскошный пятилетний кот породы нибелунг отличается умом и сложным характером.

"Он очень любит уважение к себе. Мы его нашли на улице, он был истощенный, весил два с половиной килограмма", - уточняет волонтер.

Это ведь гораздо больше, чем просто кошки. Здесь есть коты-зайцы и соскучившийся по домашнему очагу кошачий Санта. Сейчас загадает желание - и всех разберут. В очень добрые, родные руки.

Ольга Стрельцова, Валерия Дзгоева, Арсений Кобяков, "ТВ Центр"

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