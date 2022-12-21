Совфед за год принял около 170 законов социальной направленности

Государство не только выполнило все обязательства перед гражданами, но и приняло дополнительные меры

За год сенаторы приняли около 170 законов социальной направленности, и это рекордный показатель, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии, передает "ТВ Центр".

Спикер отметила, что, несмотря на давление и новые вызовы, государство не только выполнило все обязательства перед гражданами, но и приняло дополнительные меры. Среди них - поддержка участников специальной военной операции и их семей. Матвиенко подчеркнула необходимость строгого контроля за реализацией законов. Этим займётся в том числе рабочая группа, созданная по поручению президента.

"Цель и задача этой комиссии главная - следить за соблюдением прав участников СВО, это поддержка семей мобилизованных, оперативное реагирование на запросы военных. Будет такой государственный, я бы сказала, общественный контроль за соблюдением прав и привилегий, которые предоставлены нашим героям и защитникам", - уточнила Матвиенко.

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