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ЕС отказался признать российские паспорта жителей новых регионов

13:39
  • среда
  • 21 декабря 2022

Евросоюз не признал итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Официальное решение о непризнании в Евросоюзе российских паспортов, выданных в новых субъектах Российской Федерации, а также в Абхазии и Южной Осетии, вступит в силу в четверг, 22 декабря.
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Согласно решению Совета ЕС, опубликованному в Официальном журнале интеграционного сообщества, российские паспорта жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не принимаются в качестве действующих проездных документов для выдачи виз и пересечения границ государств — членов Евросоюза.

При этом исключения в ЕС сделали для владельцев таких документов, которые ранее уже являлись гражданами России, лиц, являвшихся на момент выдачи документов несовершеннолетними или недееспособными, в случае запроса убежища и в частных гуманитарных ситуациях.

24 ноября начальник главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Валентина Казакова рассказала, что уже более 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей получили российские паспорта после вхождения субъектов в состав России.

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Выдача российских паспортов
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