Собянин заявил о возросшей нагрузке на поликлиники из-за ОРВИ и гриппа

Нагрузка превысила ковидный период

Нагрузка на поликлиники из-за ОРВИ и гриппа в Москве превысила нагрузку ковидного периода. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства столицы.

Он также сообщил, что в Москве создается один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров.

"Значительно более активно стала развиваться фармацевтика. В Москве создается один из крупнейших в стране фармкластеров. Строятся новые современные заводы по производству важнейших и жизненно необходимых лекарств и препаратов", - сказал мэр.





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