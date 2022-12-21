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Собянин: С 2012 года в "новой" Москве открыто восемь станций метро и построено 350 км автодорог

13:42
  • среда
  • 21 декабря 2022

Развернуто беспрецедентное транспортное строительство

Восемь станций метро открылись с 2012 года в "новой" Москве.

Об этом в среду, 21 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы.

"В Троицком и Новомосковском округах развернуто беспрецедентное транспортное строительство. Уже построено восемь станций метрополитена, строится еще одна линия метро – Троицкая",

Кроме того, за 10 лет в районе построено 350 километров автодорог. Эта работа будет продолжена в ближайшие годы.

"Мы за последние годы построили 350 километров новых дорог и стараемся сделать так, чтобы не догонять транспортное развитие, когда уже жилье будет построено или рабочие места, а делать это на шаг вперед", - сказал мэр.

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