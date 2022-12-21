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Собянин заявил, что столичная экономика преодолела череду кризисов

13:42
  • среда
  • 21 декабря 2022

Малый бизнес начал активно занимать освобожденные иностранными предприятиями ниши

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил во время отчета перед депутатами Мосгордумы, что экономика столицы успешно преодолела череду кризисов.
Прямой эфир с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Полная версия

"Были большие опасения за развитие малого бизнеса, особенно в тех условиях, в которых мы сегодня находимся. Но иногда в таких условиях достигается обратный эффект от санкционного давления. У нас количество предприятий, зарегистрированных в Москве, не уменьшилось, а увеличилось. И количество работающих в этих предприятиях также увеличилось" - отметил глава города.

Как уточнил Собянин, малый бизнес начал активно занимать освобожденные иностранными предприятиями ниши. Поддержка малого бизнеса в столице будет продолжена.

"Мы с коллегами, федеральными коллегами, работаем над вопросами снижения административного давления, снижением контроля проверок и так далее", - заключил мэр.

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