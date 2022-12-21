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Жителей столичного региона предупредили о ледяном дожде

14:00
  • среда
  • 21 декабря 2022

Также сохраняется гололедица

В среду и четверг, 21 и 22 декабря, в Москве и в Московской области местами пройдет ледяной дождь. Об этом рассказали в столичном и региональном главках Министерства чрезвычайных ситуаций России.
Москвичей предупредили о потеплении почти на 10 градусов

В ведомстве предупредили, что в период с 16:00 21 декабря до 10:00 22 декабря в Подмосковье ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), местами ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега, сообщает АГН "Москва".

Из-за гололедицы и гололедно-изморозевых отложений до вечера 22 декабря в столичном регионе действует "желтый" уровень погодной опасности, следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные 24 и 25 декабря в Москве ожидается не свойственная для конца декабря погода. Температура будет выше климатической нормы на шесть-семь градусов, при этом будет преобладать облачная погода, осадки — от небольших до умеренных в виде дождя и мокрого снега.

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