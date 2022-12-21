Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе правительства Москвы

Мэр рассказал об успехах Москвы и трудностях, с которыми она столкнулась

Сергей Собянин в среду выступил на заседании Мосгордумы с ежегодным отчетом о работе столичного правительства.

Начал свое выступление мэр с темы коронавируса. По словам Собянина, столица достойно пережила пандемию и справилась со всеми испытаниями. Коснулся он и темы специальной военной операции. Мэр рассказал, что в ней принимают участие многие москвичи. Москва передала участникам СВО более тысячи тонн гуманитарной помощи. Кроме того, власти взяли под защиту семьи мобилизованных и оказывают поддержку Донецку и Луганску.

"Спасибо нашим воинам за мужество и героизм. Спасибо москвичам за сострадание и единство", - заявил Собянин.

Сейчас Россия живет в условиях беспрецедентной санкционной войны, считает мэр. Однако Западу не удалось сломить нашу страны, поскольку она сильно изменилась за последние годы и научилась перестраиваться на другие рынки. Этому способствовали грамотные действия федеральных и региональных властей, а также усилия самого бизнеса.

Так, столице понадобилось всего полгода, чтобы возобновить производство на заводе "Москвич". На полках магазинов в настоящее время можно найти множество качественных продуктов отечественного производства.

Рост обрабатывающей промышленности в Москве составляет более 10%, в городе было построено 12 миллионов квадратных метров недвижимости, а уровень безработицы составляет 0,4%, то есть ниже, чем в начале года.

"Дорогие друзья, победа заключается не только в военных успехах, но и в том, чтобы сохранить привычную жизнь города", - подчеркнул Сергей Собянин.

Также мэр напомнил, что с 1 января будет проведена индексация социальных выплат, а приоритетом для города является переселение москвичей из ветхого жилья и программа реновации. В 2023-2025 годах для переселения планируется построить вдвое больше жилья, чем за предыдущие годы.

Собянин также рассказал о модернизации транспортной системы. В 2023 году завершится строительство БКЛ, кольцо станет инфраструктурным каркасом для новых радиусов метро. Также в столице завершится строительство МЦД-3 и МЦД-4. Протяженность коридоров составит 171 километр. Появится новый вид транспорта. Речь идет о речных перевозках на судах на электрической тяге.

В этом году в городе было благоустроено три тысячи объектов. Активно продолжалась работа в рамках программы "Мой район", на которую приходится 90 процентов общего объема работ по благоустройству.

Следующие два года станут временем беспрецедентного обновления сферы здравоохранения. Так, планируется реконструировать 201 поликлинику и построить 30 новых медицинских учреждений в тех районах Москвы, где их не хватает. В 2023-м году в столице построят новый комплекс инфекционной больницы №1, а в 2024-м новый комплекс зданий войдет в состав 62 онкологической больницы.

Мэр также рассказал, что за год доля памятников в неудовлетворительном состоянии сократилась в Москве в 9 раз.

В завершение доклада мэр заметил, что следующий год будет непростым, но он верит в город и его жителей, а также назвал Москву лучшим городом Земли.

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