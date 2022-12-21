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ВСУ вновь обстреляли Энергодар

14:20
  • среда
  • 21 декабря 2022

Опасность ситуации заключается в близости Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Энергодару, взрывы слышны в районе промзоны и прибрежной части. Об этом в среду, 21 декабря, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Как написал чиновник в своем Telegram-канале, в городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция (АЭС), слышны взрывы.

По предварительной информации, украинские военные произвели обстрел прилегающей к Запорожской АЭС территории из тяжелой артиллерии натовского образца.

Сведения о повреждении атомного объекта или пострадавших пока не поступали.

Ранее глава украинской компании "Энергоатом" Петр Котин заявил, что российские войска готовятся уйти из Энергодара и ЗАЭС. Администрация Энергодара назвала подобные высказывания и публикации фейками. В Кремле призвали не "искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может".

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