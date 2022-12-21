В США призвали к бойкоту фильма "Аватар: Путь воды" из-за расизма

У режиссера якобы "комплекс спасителя белого человека"

Активисты из организации коренных народов США обвинили голливудского режиссера Джеймса Кэмерона в расизме из-за фильма "Аватар: Путь воды".

Как отметила сопредседатель организации Indigenous Pride Los Angeles Юэ Бегай, режиссер "присвоил" культуру индейцев, чтобы удовлетворить комплекс спасителя белого человека. Кроме того, она уверена, что синий цвет кожи главных героев – это расистская карикатура на индейцев.

Бегай посетовала, что в картине не сыграл ни один индеец - в фильме снялись в основном белые актеры, пишет "Московский комсомолец".

Ранее стало известно, что японские кинотеатры столкнулись с техническими проблемами при показе фильма "Аватар: Путь воды". Сложные визуальные эффекты вызвали неполадки в оборудовании.

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